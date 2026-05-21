Украина захотела лишить Россию членства в Совбезе ООН

Постпред Украины в ООН Андрей Мельник призвал найти политические и юридические механизмы для лишения России статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает «Укринформ».

В материале отмечается, что с соответствующим заявлением он выступил во время открытых дебатов Совбеза по защите гражданских вооруженных конфликтов.

Мельник призвал членов Совета Безопасности и все государства-члены ООН «противостоять гротескной реальности» и найти путь к лишению России статуса постоянного члена Совбеза.

До этого он заявлял, что Украина отвергает российские «ультиматумы» и «никогда не оставит ни одного квадратного миллиметра земли». Мельник указал, что Россия выдвигает требование о выводе ВСУ из занимаемой части Донбасса как условие переговоров, однако Киев отвергает любые ультиматумы.