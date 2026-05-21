В Индии сделали заявление о перспективах возобновления конфликта с Пакистаном

Военные в Пакистане ищут врагов извне для сохранения собственной власти. С таким заявлением выступил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника объединенного штаба обороны Индии Паркинге Джитт Сингх Панну, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру», на «полях» международной научно-практической конференции «II Шлыковские чтения» на базе Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ.

«В Пакистане всё больше и больше военных, которые доминируют, а не взаимодействуют с людьми. Поэтому, чтобы найти себе врага, потому что они ищут причину для сохранения власти», — подчеркнул военнослужащий.

По его словам, Пакистан, с геополитической точки зрения, расположен в месте, которое интересно другим государством из-за географических выгод.

Ранее Панну заявил, что в Индии рассчитывают на военное сотрудничество в космосе и в промышленности с Россией. По его словам, военное сотрудничество двух стран основано на военных навыках и доктринах РФ, а также на ее военной подготовке.