Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

"Ее трясет": в ЕС рассказали об истерике фон дер Ляйен после заявления СВР

Нервная реакция Урсулы фон дер Ляйен на сообщение Службы внешней разведки (СВР) России о том, что Украина готовит атаки с территории Прибалтики, выдает страх председателя ЕК перед правдой. Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору, пишет РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал эксперта.

"Почему факты о запусках украинских БПЛА с территории стран Прибалтики привели фон дер Ляйен в такое бешенство? В чем Россия не права? Почему ее так трясет?", — поинтересовался он.

Христофору отметил, что попытки обвинения России в якобы ложных фактах просто циничны, ведь Брюсселю должно быть хорошо известно, откуда на самом деле запускаются дроны.

Стармер и Зеленский обсудили ослабление санкций против российской нефти

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры после ослабления санкций Лондона против топлива, произведенного из российской нефти, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию Стармера.

"Премьер-министр… рассказал о том, как Великобритания усиливает давление на российскую экономику, в том числе посредством объявленного вчера нового пакета санкций, и о том, что в результате действий Великобритании на рынке будет меньше российской нефти", - заявили в Даунинг-стрит.

Рютте рассказал о реакции НАТО на применение ядерного оружия

Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что реакция альянса на применение ядерного оружия в рамках украинского конфликта будет "разрушительной", пишет РИА Новости.

"Они (Россия - ред.) знают, что если это (применение ядерного оружия в рамках украинского конфликта - ред.) произойдет, реакция будет разрушительной", - сказал Рютте в ответ на вопрос о действиях альянса в случае применения Россией ядерного оружия против Украины.

Трамп рассматривает варианты действий против Кубы, пишет Politico

Президент США Дональд Трампа рассматривает как дипломатические, так и военные варианты действий на Кубе. Однако на данный момент американский лидер не принял решения по этому вопросу, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

"У Трампа есть дипломатические и военные варианты действий на Кубе, но он еще не принял решения пойти тем или иным путем, продолжая оказывать давление путем блокирования импорта нефти и введения санкций", — пишет газета.

Как говорится в публикации, дальнейшие действия Вашингтона относительно Кубы пока остаются неясными.

Туск выступил с заявлением о войне из-за украинских БПЛА

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что рост инцидентов с БПЛА в Прибалтике делает реальной угрозу войны в Европе, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Polsat News.

"Эта война приводит к тому, что, конечно, будут сотни разных интерпретаций, будь то украинский беспилотник или российский. Одно можно сказать наверняка: эта война делает угрозу, когда речь идет о других границах, действительно реальной", — пожаловался он.

По словам премьер-министра Польши, он не удивлен тем, что уже несколько дней есть свидетельства тому, что страны Прибалтики могут не по своей вине погрузиться в хаос.