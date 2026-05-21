Профессор МГИМО, заместитель председателя Совета министров Республики Крым — постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Украина не сможет оказаться в составе Европейского союза и НАТО. Об этом он высказался в беседе с ТАСС.

© Лента.ру

Мурадов предупредил Украину о невозможности вступить в ЕС и НАТО и подчеркнул, что страну не примут в свои ряды из-за колоссальных трат на ее восстановление.

Киев хочет ускорить процесс вступления в ЕС

«Кроме того, Украина для них экономический конкурент, она производит ту же продукцию, что и они, но гораздо дешевле, и там, в ЕС, сразу возникнет конфликт вокруг экономических отношений с Украиной», — объяснил он.

Ранее европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что членство Украины в НАТО на данный момент невозможно. По его словам, вступление в Евросоюз займет много времени.