Украина хочет втянуть США в конфликт с Россией, и именно этим обусловлена готовность Киева размещать на своей территории американские биолаборатории. На это указал экс-посол Британии в Сирии Питер Форд в беседе с РИА Новости.

Он также объяснил, что большое количество биолабораторий на Украине обусловлено географическим расположением этой страны.

«Украина граничит с Россией, которая является целью в возможном биологическом конфликте», — сказал Форд.

Ранее постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя пообещал разоблачать биолаборатории на Украине.