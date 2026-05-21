Трамп выбирает между войной и дипломатией на Кубе

Американский президент Дональд Трамп пока не определился с дальнейшими шагами в отношении островного государства Кубы. В Белом доме изучают как силовой сценарий, так и усиление давления, сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

По его данным, у Трампа есть и дипломатические, и военные варианты действий. Однако окончательного решения пока нет, и пока Вашингтон продолжает удушать кубинскую экономику блокировкой импорта нефти и новыми санкциями.

Трамп пообещал скоро раскрыть планы США по поводу блокады Кубы

Ожидается, что такое же давление будет сохраняться в ближайшее время. Параллельно Минюст США предъявил обвинения экс-президенту республики Раулю Кастро и пяти военным. Им вменяют уничтожение воздушного судна и убийства в связи с инцидентом со сбитыми еще в 1996 году гражданскими самолетами.

Россия ранее выражала готовность помочь Кубе в условиях обострившегося энергетического кризиса.