Бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер заявил, что Западу следует прислушиваться к предупреждениям России насчет беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) у границ России. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Rick Sanchez.

Риттер подчеркнул, что каждое слова Москвы имеет значение и вес. Он подчеркнул, что европейские страны дали Украине возможность наносить удары по России, чтобы оправдать последующее вмешательство НАТО.

«Проблема в том, что Запад перешел последнюю черту», — отметил эксперт.

Reuters: Россия не собирается отказываться от вывода ВСУ из Донбасса

До этого в Службе внешней разведки (СВР) РФ рассказали, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовит удары по России с территории Латвии. По данным СВР, в Латвию были отправлены военнослужащие украинских сил беспилотных систем.