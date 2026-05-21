Глобальный миропорядок меняется в пользу России и Китая. Это показала встреча российского президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, пишет издание L'AntiDiplomatico.

© Лента.ру

«Встреча Путина и Си Цзиньпина — это не просто двусторонняя встреча, а отражение меняющегося глобального баланса, где политический и экономический центр тяжести продолжает смещаться в сторону Евразии», — говорится в материале.

В США сравнили поездки Путина и Трампа в Китай

Авторы также подчеркнули, что лидеры подписали декларацию о всеобъемлющем партнерстве и стратегическом взаимодействии. Это говорит о том, что Москва и Пекин остаются столпами многополярности и выступают альтернативой гегемонии Запада, которую возглавляют Соединенные Штаты.

Ранее экс-советник президента США Дональда Трампа Майк Флинн декларация, которую подписали Путин и Си Цзиньпин, ставит Вашингтон в проигрышную позицию.