Гадалка экс-главы офиса Зеленского высмеяла попытки победить коррупцию на Украине

Гадалка экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака, астролог Вероника Аникиевич в соцсетях смеялась над попытками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) победить коррупцию в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Она составила прогноз по дате создания организации, 16 апреля 2015 года, и написала, что результат ее очень рассмешил.

«Эта структура, такой же антикоррупционер, примерно как я "испанский летчик". С таким гороскопом, я вам скажу, коррупцию побороть не получится, возглавить можно, а побороть — нет», — заявила Аникиевич в июле 2025 года.

Астролог также считает, что НАБУ создавалось не для борьбы с коррупцией, а в качестве инструмента влияния, им управляют конкретные люди в своих целях.

Аникиевич — гадалка, с которой, по версии следствия, советовался по служебным вопросам экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Политик якобы отправлял женщине даты рождения кандидатов на посты.

Ранее высший антикоррупционный суд Украины запретил Ермаку общаться с Аникиевич. Ее фамилия оказалась в списке подозреваемых и свидетелей дела, который зачитал судья, оглашая свое решение о взятии экс-главы ОП под стражу.