Король Британии с юмором отреагировал на инцидент с птичьим помётом

Король Великобритании Карл III во время публичного визита в Северную Ирландию оказался в центре курьезного эпизода: на его пиджак попал помет чайки, сообщает The Daily Telegraph. Инцидент произошел во время посещения продовольственного банка в городе Ньюкасл.

По данным издания, монарх отреагировал на ситуацию спокойно и с юмором. Он отказался от предложенного ему пальто и заявил собравшимся, что все в порядке, подчеркнув, что ситуация могла быть хуже.

Во время общения с людьми на мероприятии Карл III пошутил, что «по крайней мере это не попало на голову», что вызвало смех среди присутствующих. Сам эпизод не повлиял на продолжение его визита.

Отдельно отмечается, что поездка короля в Северную Ирландию включала посещение социальных учреждений и встречу с местными жителями. Подобные визиты являются частью регулярной программы монарха.

Параллельно внимание британских СМИ привлекла и активность королевы Камиллы, которая посетила одно из заведений недалеко от Белфаста и попробовала самостоятельно налить пиво Guinness. По сообщениям прессы, она отнеслась к процессу с юмором и отметила, что оставит дегустацию на другое время.