Посол Коронелли: США ищут предлоги для усиления напряжённости вокруг Кубы

Руководство Соединённых Штатов ищет предлоги усилить напряжённость вокруг Кубы, выдвигая обвинения в отношении Рауля Кастро.

Об этом сказал российский посол в Гаване Виктор Коронелли.

«(Действия США. — RT) лишь демонстрируют желание искать предлоги для усиления напряжённости вокруг острова», — приводятся слова дипломата в Telegram-канале посольства.

Коронелли отметил, что обвинения в отношении Кастро являются частью политики США по усилению давления.

О выдвижении властями США обвинений против бывшего кубинского лидера в среду, 20 мая, сообщило агентство Reuters.

Исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланд подтвердил обвинения против Кастро.

Глава американской администрации Дональд Трамп на фоне обвинений США против Кастро заявил, что эскалации между двумя странами не будет.

Правительство Кубы назвало «подлой и позорной политической провокацией» обвинения США против Кастро.

Авианосная ударная группа Вооружённых сил США Nimitz вошла в Карибское море.