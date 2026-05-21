Минобороны Польши высказалось об украинском беспилотнике над Эстонией

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш раскритиковал Киев за инцидент с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) над Эстонией, передает телеканал TVP Info.

Он призвал Киев быть осторожным в связи с инцидентом с появлением украинского дрона над Эстонией.

«Украина должна намного более точно определять цели [атак БПЛА] для того, чтобы не угрожать безопасности стран НАТО», — высказался он.

19 мая сообщалось, что Эстония впервые сбила беспилотник, предположительно, украинского происхождения над своей территорией. Минобороны страны указало, что БПЛА сбили над озером Выртсъярв в южной части страны.