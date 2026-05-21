Генсек НАТО выступил с угрозой в адрес России

Если Россия решит использовать ядерное оружие (ЯО) и нанести им удар по территории Украины, ее ждут разрушительные последствия. С такой угрозой выступил генсек НАТО Марк Рютте, его слова приводит Life.

«Они знают, что, если это произойдет, — последствия будут разрушительными», — сказал Рютте, размышляя о возможности такого удара в ходе совместных учений по отработке использования специальных боеприпасов в Белоруссии.

Ранее военный эксперт Дмитрий Корнев допустил, что в ходе трехдневных учений России и Белоруссии по подготовке к применению стратегических ядерных сил (СЯС) могут отработать пуски крылатых ракет Х-102 с термоядерным зарядом.