Трамп высказался о планах США по поводу блокады Кубы

Трамп пообещал скоро раскрыть планы США по поводу блокады Кубы
Президента США Дональда Трампа во время брифинга спросили, как долго еще будет продолжаться блокада Кубы, передает CNN.
«Посмотрим, мы объявим об этом довольно скоро», — ответил американский лидер.
Он добавил, что эскалации на Кубе не будет. По его словам, «это место разваливается», а власти потеряли контроль над страной.
Ситуация с топливом на Кубе начала ухудшаться после захвата американскими спецслужбами президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января. В конце месяца глава Белого дома объявил чрезвычайное положение в США из-за якобы исходящей от страны угрозы нацбезопасности и подписал указ о введении пошлин на товары из стран, которые поставляют в республику нефть. Эти меры фактически отрезали Гавану от двух единственных поставщиков топлива — Венесуэлы и Мексики, — и привели к «нефтяной блокаде».
В марте Трамп сказал, что Куба может стать «следующей» целью США в ближайшее время. По его словам, Вашингтон намерен заняться островом после других внешнеполитических задач, а смену власти в стране необходимо ускорить. В другом выступлении президент допустил более жесткую формулировку, заявив, что для него было бы «честью» захватить остров. Президент Владимир Путин на фоне происходящего назвал неприемлемыми ограничения в адрес Кубы.
Ранее США выдвинули обвинения против 94-летнего Рауля Кастро.