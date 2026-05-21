Трамп раскрыл свои планы после окончания президентского срока
Президент США Дональд Трамп высказался о том, чем будет заниматься после окончания президентского срока. Его слова приводит РИА Новости.
Трамп допустил, что после окончания президентского срока может попробовать себя в роли премьер-министра Израиля.
Трамп исключил эскалацию с Кубой после обвинений против Рауля Кастро
Ранее сообщалось, что Трамп провел крайне напряженный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
«После разговора у Нетаньяху волосы встали дыбом», — заявил один из источников Axios.