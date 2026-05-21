Трамп раскрыл свои планы после окончания президентского срока

Президент США Дональд Трамп высказался о том, чем будет заниматься после окончания президентского срока. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп допустил, что после окончания президентского срока может попробовать себя в роли премьер-министра Израиля.

«Мой рейтинг в Израиле сейчас на уровне 99 процентов. Я мог бы попробовать избираться на пост премьер-министра. Так что, может быть, после этого я поеду в Израиль», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Трамп провел крайне напряженный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.