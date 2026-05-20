В Германии объяснили значение визита Путина в Китай для Европы

Очередной визит российского лидера Владимира Путина в Китай показал, что Россия окончательно переориентировалась на стратегическое партнерство с КНР и отвернулась от Европы. На это указывает немецкое издание Berliner Zeitung (BZ).

«Западная санкционная политика загнала Россию в объятия Китая <…> Четвертая поездка Владимира Путина в Китай с момента начала СВО (...) подчеркивает принципиальный разворот в геоэкономической ориентации страны», — говорится в материале.

По мнению автора, такой разворот показывает, как сильно ослабли экономические позиции всей Европы.

Издание также напоминает, что у России есть решающий рычаг влияния, так как Москва является надежным поставщиком энергоносителей, и теперь Китай видит, что Европа, сделав ставку на конфронтационный курс в отношении России, платит за это высокую экономическую цену.

Путин прибыл в Китай 19 мая. Его встретил глава МИД Китая Ван И. Для российской делегации была организована торжественная церемония с участием почетного караула и детей, размахивающих флагами России и Китая.