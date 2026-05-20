Зеленский рассказал о своем разговоре с премьер-министром Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом украинский лидер написал в Telegram.

По его словам, стороны скоординировали позиции на дипломатическом треке относительно украинского конфликта. Политик подчеркнул, что сейчас они пытаются «активизировать содержательную дипломатию».

«Благодарен за всю ту поддержку, которую Британия оказывает Украине», — написал Зеленский.

Он также добавил, что договорился со Стармером о будущих контактах. Других подробностей беседы украинский лидер не привел.

Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, обвинил Стармера в том, что он хочет эскалировать конфликт с Россией ради удержания власти.