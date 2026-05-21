Кубинское правительство назвало «подлой и позорной политической провокацией» выдвинутые Вашингтоном обвинения против бывшего лидера страны Рауля Кастро. Об этом говорится в официальном заявлении правительства, опубликованном газетой Granma.

Власти Кубы считают, что выдвинутые Соединенными Шатами обвинения являются подлым и позорным актом политической провокации, основанном на нечестной манипуляции инцидентом, в ходе которого в феврале 2026 года в воздушном пространстве страны были уничтожены два самолета террористической организации Brothers to the Rescue.

В заявлении утверждается, что самолеты неоднократно нарушали воздушное пространство Кубы, несмотря на официальные предупреждения Гаваны. Поэтому действия кубинских властей были актом законной самообороны, который соответствовал Уставу ООН и международным нормам в сфере авиации.

Правительство Кубы подчеркнуло, что власти США не обладают ни легитимностью, ни юрисдикцией для выдвижения обвинения против Кастро.

20 мая Соединенные Штаты выдвинули обвинение против 94-летнего экс-главы Кубы в связи с инцидентом 30-летней давности. 24 февраля 1996 года кубинские истребители сбили два легкомоторных самолета, принадлежавших американской гуманитарной организации кубинских эмигрантов.

