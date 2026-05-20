Британский министр извинился за смягчение санкций против России
Правительство Великобритании принесло извинения за решение смягчить санкции против России, направленное на предотвращение дефицита топлива, сообщает Bloomberg 20 мая.
Министр торговли Крис Брайант во время выступления в парламенте назвал эти действия ошибочными и неумелыми.
«Мы справились с этим неуклюже, это целиком и полностью моя вина, за что я приношу свои извинения. В итоге мы создали неверное впечатление о том, чего пытаемся добиться», — заявил он.
По его словам, лицензию приостановят «при первой возможности».
Как писала «Парламентская газета», 19 мая Великобритания разрешила импортировать произведенные из российский нефти в третьих странах дизель и керосин. Лицензия вступила в силу с 20 мая бессрочно, однако подлежит периодическому пересмотру.