Президент Кубы отреагировал на обвинения США в адрес Рауля Кастро

Президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил американский минюст в предвзятости, назвав дело против Рауля Кастро политическим. По его мнению, это лишь свидетельствует о гордыне и разочаровании, вызванном у "представителей империи" стойкость кубинцев и единстве руководства Острова свободы.

© Российская Газета

"Это политическая акция, не имеющая под собой никаких правовых оснований, которая направлена лишь на укрепление сфабрикованного ими (американцами - прим. "РГ") досье, призванного оправдать безрассудство военной агрессии против Кубы", - написал кубинский лидер в социальных сетях.

Диас-Канель подчеркнул, что Вашингтон манипулирует событиями, имевшими место в феврале 1996 года, когда истребители кубинских ВВС сбили два самолета "наркотеррористической организации "Братья во спасении".

По словам президента, 24 февраля 1996 года действия Гаваны полностью подходили под определение самообороны. При этом он подчеркнул, что власти республики неоднократно предупреждали американскую сторону о последовательных и опасных нарушениях кубинского воздушного пространства со стороны этой группы. Но все эти предупреждения были проигнорированы.

Кубинский лидер подчеркнул, что действия США не способны опорочить реноме Рауля Кастро как внутри Кубы, так и за пределами острова.

"Как партизанский вождь и государственный деятель он (Рауль Кастро - прим. "РГ") завоевал любовь своего народа, к которой добавились уважение и восхищение других лидеров региона и мира. Эти ценности - его лучшая защита и моральный щит перед лицом нелепых попыток умалить его статус героя", - заключил Диса-Канель.

Ранее в среду Федеральный суд Майами опубликовал обвинительное заключение, в котором бывший кубинский лидер и живой символ Кубинской революции Рауль Кастро обвиняется в убийстве. Речь идет об инциденте в небе над Кубой в феврале 1996 года. Тогда кубинские МИГи сбили два самолета "Сесна", принадлежащие группе кубинских эмигрантов. В тот период Рауль Кастро занимал пост министра обороны и, по мнению американцев, мог отдать приказ об уничтожении самолетов.