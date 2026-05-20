Трамп высказался об эскалации с Кубой

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что недавние юридические претензии к руководству Кубы не приведут к военному обострению. Отвечая на вопросы журналистов о возможных последствиях обвинительного акта, выдвинутого против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро, глава Белого дома подчеркнул отсутствие планов по дальнейшей эскалации.

© Московский Комсомолец

«Эскалации не будет. Не думаю, что в этом есть необходимость», — заявил Дональд Трамп.

Конфликт вокруг кубинского руководства разгорелся после того, как министерство юстиции США обвинило Рауля Кастро и ряд других лиц в сговоре с целью убийства граждан США. Претензии американской стороны уходят корнями в события февраля 1996 года, когда кубинские истребители перехватили и сбили над нейтральными водами два легкомоторных самолета правозащитной организации «Братья во имя спасения», что привело к гибели четырех человек. На тот момент Рауль Кастро занимал пост главы оборонного ведомства страны.

Отметим, что по таким обвинения Кастро в США может грозить смертная казнь. При этом в Вашингтоне заявили, что Кастро окажется в суде «добровольно или иным способом». На фоне венесуэльского прецедента — когда в начале года США провели операцию по захвату президента Николаса Мадуро — эти обвинения вызвали серьезную обеспокоенность мирового сообщества относительно возможных планов США по дестабилизации ситуации на острове.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель отверг все претензии, назвав их политической акцией по оправданию агрессии.