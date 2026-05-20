ВОЗ сделала пугающее заявление о вакцине от лихорадки Эбола

Для создания вакцины от штамма "бундибугио", вызвавшего нынешнюю вспышку лихорадки Эбола в Уганде и Демократической республике Конго, потребуется весьма внушительный срок.

Как рассказал руководитель подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по научно-исследовательской работе Вази Мурти, которого цитирует The Guardian, препарат для вакцинации от лихорадки Эбола штамма "бундибугио" может быть готов лишь через шесть-девять месяцев.

Россия оказывает помощь в борьбе со вспышкой этой инфекции: Роспотребнадзор направит специалистов в Уганду для проведения эпидемиологического расследования, а также передаст тест-системы и окажет материально-техническую помощь.

Между тем российский министр здравоохранения Михаил Мурашко заверил, что рисков распространения лихорадки Эбола в России нет. Это подтверждают туроператоры: россияне практически не ездят в страны, охваченные вспышкой этого заболевания. Кроме того, от риска завоза инфекций Россию надежно защищает "Санитарный щит".