СМИ узнали о европейском «плане Б» на случай выхода США из НАТО

Вооружённые силы некоторых стран уже разрабатывают секретные программы по ведению боевых действий без участия Вашингтона и без значительной части инфраструктуры блока.

В публикации говорится, что одним из триггеров для обсуждения стала ситуация вокруг Гренландии и угроз Дональда Трампа захватить остров, входящий в состав Дании на правах автономной территории.

«Гренландский кризис стал тревожным сигналом, и мы поняли, что нужен «план Б». Несколько стран стали задумываться над тем, как и под чьим командованием Европа будет воевать, если Североатлантический альянс, по выражению одного из чиновников, даст сбой», — приводит The Economist слова представителя Минобороны одной из стран ЕС.

В материале отмечается, что речь идёт о создании альтернативной оборонной структуры, в которую могли бы войти страны Северной Европы.