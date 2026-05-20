Стало известно, кого Евросоюз рассматривает в качестве переговорщика с Россией

Евросоюз рассматривает кандидатуру бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в роли переговорщика с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Иносми» со ссылкой на газету Financial Times.

Отмечается, что Евросоюз собирается обсудить эту тему во время встречи глав МИД стран альянса на Кипре. Помимо Меркель, Европа также рассматривает кандидатуру президента Европейского центрального банка Марио Драги, президента Финляндии Александра Стубба и его предшественника Саули Ниинисте.

Потребность в переговорщике возникла после того, как переговоры под руководством США зашли в тупик.

Меркель считает, что вести переговоры с РФ должны действующие политики ЕС

По мнению авторов издания, Драги может подойти на эту роль из-за репутации надежного человека, который пользуется уважением в Евросоюзе. В свою очередь, Меркель уже имела опыт общения с Путиным, но сама считает, что не подходит на роль переговорщика, так как «Путин воспринимает всерьез лишь действующих лидеров».

Ранее Меркель заявила, что Европе не стоит недооценивать Путина.