Трамп выступил в военной академии за пуленепробиваемым стеклом

Президент США Дональд Трамп выступил перед выпускниками американской военной академии за пуленепробиваемым стеклом. Мероприятие прошло в среду в академии береговой охраны в штате Коннектикут.

Американский лидер, уже переживший несколько покушений за последние два года, обращался к курсантам на открытом стадионе. Защитные стекла установили и спереди, и сзади, создав узкий коридор. Рядом с Трампом на сцене находились люди, но внутри ограждения остались лишь несколько человек.

Ранее президент заявил, что рассматривает возможность носить пуленепробиваемый жилет.

Напомним, в июне 2024 года Трамп едва не погиб на митинге — пуля задела ухо.