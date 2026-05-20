Рютте заговорил о ядерном ударе по Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя проведение совместных учений российских и белорусских сил по применению нестратегического ядерного оружия, ответил на провокационный вопрос украинской журналистки о том, что произойдет, если по Украине будет нанесен ядерный удар.

В ходе пресс-конференции в Брюсселе Рютте подчеркнул, что в Альянсе внимательно отслеживают все перемещения войск и проводимые маневры. Отвечая на вопрос о возможных последствиях использования ядерного арсенала в текущем конфликте, Марк Рютте заявил:

«Они знают, что если это произойдет, то реакция будет разрушительной».

Говоря непосредственно о проходящих учениях, глава НАТО добавил:

«Конечно, мы следим за ними, мы мониторим то, что происходит, и на этом все».

Ранее Министерство обороны Белоруссии сообщило о практических этапах тренировок. Согласно данным белорусского ведомства, российские подразделения, входящие в состав ядерных сил, отработали приведение соединений и воинских частей в высшие степени боевой готовности. Мероприятия по подготовке к боевому применению ядерного оружия начались на территории республики 18 мая. По официальной информации, целью тренировок является обеспечение готовности сил к выполнению задач по предназначению в рамках союзных обязательств.