В Германии заявили об отсутствии бункеров для населения

В настоящий момент в Германии де-факто никаких функционирующих общественных убежищ не существует. Об этом пишет газета Bild.

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт представил план гражданской защиты, ключевой пункт которого заключается в том, что в случае чрезвычайной ситуации мобильное приложение NINA укажет гражданам путь к бункерам, станциям метро и подземным парковкам, где можно будет укрыться. Отмечается, что необходимый план по созданию бункеров не могут утвердить уже больше года.

Глава немецкого Объединения городов и общин Германии Андре Бергхеггер считает, что в стране сложилась критическая ситуация: федеральный центр, земли, муниципалитеты, экстренные службы и военные до сих пор не могут наладить должное взаимодействие.

В декабре прошлого года Эстония начала строить первые пять бункеров у границы с Россией. К концу 2027 года страна намерена построить до 600 таких сооружений в северо-восточной и юго-восточной частях. Также к этому времени будет вырыт 40-километровый противотанковый ров.

Ранее Германию уличили в ускоренной подготовке к войне с Россией.