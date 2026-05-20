Киеву предрекли капитуляцию после визита Уиткоффа в Москву

Политолог Людмила Адилова спрогнозировала капитуляцию Украины после визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию. Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на EADaily.

По мнению Адиловой, визит Уиткоффа подтолкнет Украину к капитуляции. Свое мнение она объяснила тем, что военные действия будут продолжаться, пока Киев не капитулирует.

«Нам нужна полная капитуляция Украины — если ее не будет, военные действия будут продолжаться. <...> Уиткофф — очень профессиональный человек. Переговоры были прерваны, но их возобновление — очень хороший показатель», — заявила она.

Раскрыта причина отсутствия визитов Уиткоффа и Кушнера в Киев

Помимо этого Адилова заявила, что главным препятствием для разрешения конфликта является Владимир Зеленский. По мнению политолога, США попытаются «всеми усилиями сдвинуть» его с поста.

Ранее стало известно, что Уиткофф планирует посетить Россию.