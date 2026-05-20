Власти Венгрии хотят запретить занимать пост премьера больше двух сроков

Власти Венгрии собираются ограничить срок полномочий премьер-министра двумя сроками по четыре года. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Поправку в конституцию продвигает партия нового премьер-министра Петера Мадьяра. Если проект распространят на уже прошедшие сроки, то бывший премьер Виктор Орбан не сможет вернуться на должность, которую он занимал с 2010 по 2026 год.

По итогам состоявшихся 12 апреля выборов правящая венгерская партия потерпела поражение. Главными соперниками были нынешний премьер-министр Виктор Орбан с партией «Фидес» и лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр. По результатам голосования «Тиса» обеспечила себе конституционное большинство, заняв более 2/3 мест в парламенте.

Одержавший победу Мадьяр призвал правительство уйти в отставку. Он также пообещал, что с его приходом к власти Венгрия станет сильным союзником для ЕС и НАТО, и анонсировал жесткие меры по борьбе с коррупцией.

Ранее в Кремле отметили готовность нового премьера Венгрии к диалогу с Россией.