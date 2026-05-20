США выдвинули обвинения против Рауля Кастро

США выдвинули обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

Кроме того, представитель Минюста США заявил агентству, что обвинения против 94-летнего Кастро, возможно, будут основаны на инциденте 1996 года, когда кубинские истребители сбили самолеты, принадлежавшие группе кубинских эмигрантов.

Ранее издание The New York Times сообщило, что в США допустили захват Кастро по венесуэльскому сценарию. При этом, по словам источников, близких к действующему президенту США Дональду Трампу, он может не одобрить попытку захвата экс-лидера Кубы.