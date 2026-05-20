Рютте назвал Россию главной угрозой евроатлантической безопасности

Россия по-прежнему является наиболее явной угрозой евроатлантической безопасности. С таким утверждением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

© Global look

Как сообщает ИС «Вести», Рютте указал на якобы постоянные и усиливающиеся попытки подорвать безопасность государств — членов НАТО.

«Он подчеркнул, что сейчас главный вопрос для государств-членов — скорость реализации уже взятых на себя обязательств», — говорится в сообщении.

Ранее в среду генсек НАТО заявил, что альянс следит за учениями ядерных сил, которые проводит Россия.