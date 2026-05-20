Лондон извинился за ослабление антироссийских санкций

Замминистра торговли Великобритании Крис Брайант извинился перед парламентом страны за то, что Лондон «неуклюже» ослабил санкции против России.

Напомним, что ранее власти Великобритании смягчили часть санкционных ограничений против России. Такое решение объяснили риском дефицита дизельного и авиационного топлива из-за роста цен на энергоресурсы.

По словам Брайанта, решение о выдаче лицензии на ограниченный импорт топлива из российской нефти было реализовано «неуклюже», и ее стоит приостановить «при первой возможности». Ответственность за такое положение дел он взял на себя.

«Мы справились с этим неуклюже, и это полностью моя вина. Прошу прощения — в итоге мы создали неверное впечатление о том, чего пытаемся добиться», — сказал Брайант.

Ранее в Евросоюзе предложили пересмотреть срок действия ограничений против России.