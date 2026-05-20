На Украине заявили о возможности восстановления отношений Европы с Россией
Запад может восстановить отношения с Россией на фоне войны в Иране и последовавших за этим экономических проблем. Такой сценарий допустило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
По словам журналистов, сейчас страны Запада находятся перед выбором между различными вариантами действий, чтобы не перейти в состояние «военного лагеря». Отмечается, что одним из возможных сценариев для Европы и США является восстановление отношений с Москвой.
Издание также подчеркнуло, что такой сценарий поддерживает президент США Дональд Трамп, однако сопротивление ему оказывают европейские страны, но они могут изменить свой подход на фоне войны в Иране. Журналисты отметили, что восстановление отношений с Россией было бы наиболее выгодно именно странам Европы.
Ранее газета Financial Times сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский считает приемлемой кандидатуру бывшего премьер-министра Италии Марио Драги на роль переговорщика от Европы. Он также допустил, что контакты Брюсселя и Европы мог бы взять на себя сильный действующий европейский лидер.