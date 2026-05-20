Британская радиостанция сообщила о смерти Карла III

Британская радиостанция Radio Caroline по ошибке сообщила о смерти Карла III. Об этом в среду, 20 мая, сообщает газета The Independent.

Как говорится в материале, сразу после выхода ложной новости в эфир, станция прекратила вещание на 15 минут. После этого ведущие вышли в эфир и извинились за созданный фейк. Утверждается, что ложное объявление прозвучало из-за «ошибки компьютера».

Дело в том, что у Radio Caroline есть заранее записанная на случай смерти монарха программа, которую случайно вывели в эфир.

Руководитель Radio Caroline Питер Мур в соцсетях извинился за эту ошибку перед слушателями и перед королем лично.

В апреле в США ошибочно сообщили о смерти звезды «Назад в будущее» Майкла Джея Фокса. После ложной публикации телеканала CNN актеру пришлось выходить на связь с фанатами и опровергать собственную смерть. CNN разместил посвящение артисту, которое вскоре удалил. Представители канала объявили, что публикация была опубликована случайно, и принесли извинения звезде и его семье. Сам Джей Фокс отреагировал на новость с иронией, перечислив несколько вариантов действий в случае, если видишь сообщения о своей смерти.