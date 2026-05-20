ЕК отреагировала на сообщение о подготовке Киевом ударов по РФ из Латвии

Заявления Службы внешней разведки (СВР) России о подготовке Украиной ударов по России беспилотниками с территории Латвии «совершенно неприемлемы». Об этом в среду, 20 мая, заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на своей странице в социальной сети X.

— Публичные угрозы России в адрес наших балтийских государств абсолютно неприемлемы. Пусть не будет никаких сомнений, — отметила она.

Фон дер Ляйен также обвинила Россию и Белоруссию в том, что якобы это они «несут прямую ответственность» за беспилотники, которые «угрожают жизни и здоровью граждан ЕС на восточном фланге».

19 мая Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина и выразило ему категорический протест после заявления СВР РФ о прибытии в Латвию военнослужащих беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Согласно информации СВР, прибывшее в Латвию оружие ВСУ размещают на военных базах «Адажи», «Селия», «Лиелварде», «Даугавпилс» и «Екабпилс».

В свою очередь политолог Александр Перенджиев заявил, что Россия может нанести удары по военным объектам в Прибалтике в ответ на удары беспилотников с ее территории.