МВД Германии хочет платить сирийским беженцам 8000 евро за репатриацию

Министерство внутренних дел ФРГ рассматривает возможность выплаты находящимся в стране сирийским беженцам единовременного пособия в размере 8000 евро при условии их возвращения на родину. Об этом сообщает немецкий журнал Focus со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

Как отмечает издание, в настоящее время возвращающимся из Германии в Сирию беженцам немецкие власти выплачивают около 1000 евро. Однако получение этого "бонуса" связно с большими административными препонами, а точная сумма рассчитывается в каждом случае индивидуально. В МВД хотят резко повысить размер выплаты, полагая, что она станет серьезным стимулом для репатриации.

Журнал также указывает на то, что к повышению суммы выплат беженцам за возвращение ранее неоднократно призывали немецкие политики и эксперты. "Даже более высокие выплаты в четырехзначном диапазоне, а в некоторых случаях даже в нижнем пятизначном диапазоне, часто все равно будут выгодны государству, если сравнивать их с долгосрочными затратами на социальные пособия", - приводит издание слова главы земельного МВД Гессена Романа Посека.

В то же время Посек, как и другие политики и эксперты, настаивает на том, что увеличение выплат должно сочетаться с одновременным проведением жесткой политики депортаций. По словам гессенского министра, поощрение к добровольному возвращению будет работать только в том случае "если те, кого вынуждают покинуть страну, знают, что в противном случае их будут депортировать".