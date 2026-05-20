Трамп захотел баллотироваться на пост премьера Израиля

Президент США Дональд Трамп в шутку заявил, что мог бы в будущем претендовать на пост премьер-министра Израиля.

"У меня сейчас в Израиле [рейтинг] 99%. Я мог бы баллотироваться на пост премьер-министра. Так что, может быть, после того как я закончу с этим (после завершения полномочий на посту президента США - прим. ТАСС), я буду баллотироваться на пост премьер-министра [Израиля]", - сказал журналистам глава вашингтонской администрации.

Американский лидер также вновь выступил за прекращение судебного разбирательства в отношении премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху. Он обвиняется по трем коррупционным делам: в получении незаконных подарков на сумму свыше 700 тыс. шекелей ($230 тыс.), включая сигары и шампанское, в мошенничестве с регулированием СМИ в обмен на благоприятное освещение его политики и во взяточничестве с целью продвижения проектов в интересах друзей. Процесс в судах в Тель-Авиве и Иерусалиме длится с 2020 года, Нетаньяху неоднократно отрицал свою вину.

В апреле Трамп в шутку заявил, что мог бы баллотироваться на пост президента Венесуэлы. Он тогда выразил уверенность в том, что одержал бы победу на выборах.