Туск: НАТО может решительно отреагировать на происходящее на Украине

Польский премьер Дональд Туск допустил, что НАТО может принять жёсткие меры в случае, если украинский конфликт обострится ещё больше.

© Global look

Об этом пишет Sky News.

«Политика России в отношении Украины и соседних стран может привести, и в ближайшем будущем, к ситуациям, в которых потребуется решительный ответ», — отметил премьер Польши.

При этом Туск заявил, что западным странам якобы «хотелось бы избежать неприятных событий».

Шок для НАТО: назван возможный ответ России на будущие атаки ВСУ

Ранее Туск заявил, что Польша не примет выводимых из Европы военных США.

В Польше сообщили об амбициозных планах создать самую большую армию в Европе — по словам главы Минобороны Владислава Косиняк-Камыша, целью является 500 тыс. военнослужащих, включая 200 тыс. резервистов.