Туск: НАТО может решительно отреагировать на происходящее на Украине
Польский премьер Дональд Туск допустил, что НАТО может принять жёсткие меры в случае, если украинский конфликт обострится ещё больше.
Об этом пишет Sky News.
При этом Туск заявил, что западным странам якобы «хотелось бы избежать неприятных событий».
Ранее Туск заявил, что Польша не примет выводимых из Европы военных США.
В Польше сообщили об амбициозных планах создать самую большую армию в Европе — по словам главы Минобороны Владислава Косиняк-Камыша, целью является 500 тыс. военнослужащих, включая 200 тыс. резервистов.