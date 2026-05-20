Президент Словакии сделал заявление о способе завершения украинского конфликта

Президент Словакии Петер Пеллегрини в очередной раз подтвердил свою позицию относительно путей выхода из украинского кризиса.

По итогам переговоров с президентом Албании Байрамом Бегаем в Братиславе он подчеркнул, что конфликт не может быть завершен силовыми методами.

«С господином президентом мы сошлись во мнении, что война на востоке от нас имеет только дипломатическое решение, военного решения у нее нет, ее можно будет завершить только дипломатическим способом и переговорами», — заявил Петер Пеллегрини.

Глава словацкого государства активно выступает за то, чтобы Европейский союз перестал занимать пассивную позицию по переговорам с Россией. Еще 12 мая, по итогам встречи в Славковском формате, Пеллегрини подчеркнул необходимость запуска прямого диалога между ЕС и Россией.

«Мы не можем ждать, пока дискуссию о завершении войны будут вести только США», — отметил он, добавив, что Евросоюзу следует как можно скорее назначить представителя для переговоров с российской стороной.

По мнению Пеллегрини, отсутствие собственной переговорной повестки чревато для Европы утратой политического веса.