Фон дер Ляйен отреагировала на предупреждение России странам Прибалтики

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала неприемлемыми «угрозы» России в адрес стран Прибалтики. Ее заявление опубликовано в соцсети X.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Европейский союз продолжит укреплять безопасность своего восточного фланга, обеспечивая надежную коллективную оборону и боеготовность на всех уровнях.

Безвизовый режим между Россией и Китаем продлят до конца 2027 года

Китай продлит безвизовый режим для граждан России до 31 декабря 2027 года. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

По словам дипломата, решение принято для "дальнейшего упрощения обменов людьми между Китаем и Россией". Россияне, имеющие обычные загранпаспорта, могут въезжать в Поднебесную без визы на срок до 30 дней в туристических целях, для ведения бизнеса, посещения родственников и друзей, а также транзита.

Появились подробности о состоянии детей при обрушении балкона в российской школе

Одного из детей, пострадавших при обрушении балкона в школе №13 в Севастополе, увезли в больницу без сознания. Такие подробности о состоянии учащихся появились в Telegram-канале «112».

Остальные девять несовершеннолетних также были доставлены в российскую больницу. У пятерых школьников выявили травмы средней тяжести, у четверых — ссадины и ушибы.

Новый премьер Венгрии выступил с призывом по украинскому конфликту

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт поддерживает скорейшее достижение длительного прекращения огня на Украине. Его слова передает Reuters.

По словам венгерского премьера, конфликт необходимо урегулировать как можно скорее.

Трамп обвинил Тайвань в краже

Тайвань украл у Соединенных Штатов полупроводниковую промышленность. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Его процитировало Yahoo Finance.

Президент США заявил, что соответствующий сектор тайваньской экономики вырос до таких размеров лишь потому, что Вашингтон не вводил пошлин на чипы. Трамп уверен, что тарифы могли бы предотвратить перенос производства микросхем за границу. Однако в итоге Америка потеряла эту индустрию.

Лавров: глава МИД Литвы угрозами Калининграду хочет подтвердить свое существование

Слова главы МИД Литвы Кестутиса Будриса, призвавшего НАТО нанести удар по Калининграду, не стоят внимания, это лишь попытка подтвердить собственное существование, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сын жертвы трагического тура на Байкал раскрыл подробности происшествия

В программе трагической экскурсии на Байкал не предусматривалось катания на аэролодке. Об этом RT сообщил сын одной из жертв происшествия, житель Ступино Алексей М.

Мужчина потерял в трагедии своих мать и брата, купивших путевки у туроператора «Крис-тур», через которого уже неоднократно организовывали путешествия.

Умер академик РАН Вадим Покровский

Эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский умер 20 мая в возрасте 71 года.

Об этом сообщили в научно-исследовательском институте медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова, где Покровский был членом Ученого совета и заведующим лабораторией постгеномных технологий.

Появились подробности о масштабных ядерных учениях России

Россия и Белоруссия проводят учения, в ходе которых будет проверена готовность российской ядерной триады. Как проходят маневры, и сколько человек в них задействовано, разбиралось РИА Новости.

Учения продлятся с 19 по 21 мая. В маневрах принимает участие около 64 тысяч солдат и офицеров, порядка 7800 единиц техники, в том числе и больше 200 ракетных пусковых установок, а также корабли и подводные лодки, в том числе восемь — стратегического назначения. Основной упор сделан на скрытности перемещений на значительные расстояния, а также выполнении расчетов для применения сил и средств ядерного сдерживания.

Крупнейшие банки России снизили ставки по депозитам

После апрельского заседания Банка России 15 из 20 крупнейших банков снизили процентные ставки по вкладам, один банк их повысил, а в трех кредитных организациях динамика ставок была разнонаправленной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу финансового маркетплейса «Финуслуги».

По данным сервиса «Финуслуги», в промежутке с 24 апреля по 20 мая, после снижения ключевой ставки Банком России до 14,5%, средние ставки по большинству вкладов уменьшились. Исключением стали годовые депозиты, где ставка выросла на 0,05 процентного пункта (до 12,33%), тогда как доходность по срокам от трех месяцев до трех лет снизилась на 0,18–0,33 п.п.

