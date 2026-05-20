Победа партии «Прогрессивная Болгария» и начало мандата премьер-министра Румена Радева по своей сути схожи с приходом к власти президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщил депутат Народного собрания Болгарии Ивелин Пырванов на международной конференции «Россия и Мир: Диалоги – 2026. Новая реальность», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Как случилось так, что Радев получил такой результат? Эта ситуация похоже на [победу партии Тиса Петера] Мадьяра, но здесь ситуация больше похожа на Украину. Тогда Зеленский в первый раз баллотировался как человек, который являлся русофилом», — подчеркнул парламентарий.

По мнению Пырванова, Зеленский в 2019-м году представлялся как «представитель партии мира», выступая против «партии войны» экс-президента Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Аналогичные действия, отмечает депутат, провел и Радев.

«В Болгарии Радеву сделать этого было очень трудно. Но все-таки все медиа, телеканалы, радиостанции, все сайты, соцсети работали на него, потому что они получали финансирование из-за границы», — Ивелин Пырванов депутат парламента Болгарии.

Ранее Пырванов заявил, что в 2022 году весь мир освободился от пандемийной истерии. По его словам, это произошло благодаря началу российской специальной военной операции