В Болгарии последние выборы сравнили с приходом к власти Зеленского
Победа партии «Прогрессивная Болгария» и начало мандата премьер-министра Румена Радева по своей сути схожи с приходом к власти президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщил депутат Народного собрания Болгарии Ивелин Пырванов на международной конференции «Россия и Мир: Диалоги – 2026. Новая реальность», передает корреспондент «Ленты.ру».
По мнению Пырванова, Зеленский в 2019-м году представлялся как «представитель партии мира», выступая против «партии войны» экс-президента Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Аналогичные действия, отмечает депутат, провел и Радев.
Ранее Пырванов заявил, что в 2022 году весь мир освободился от пандемийной истерии. По его словам, это произошло благодаря началу российской специальной военной операции