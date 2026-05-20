Сенат США пошел против Трампа в войне с Ираном: что об этом пишут зарубежные СМИ

Сенат США впервые поддержал резолюцию, которая запрещает президенту страны Дональду Трампу наносить удары по Ирану. Как такие действия оценивают зарубежные СМИ, в материале «Рамблера».

Накануне Дональд Трамп заявил, что отменил новый удар по Ирану по просьбе лидеров Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. По словам президента США, ему сообщили о возможности заключения сделки, которая будет «вполне приемлема» для Вашингтона. При этом Трамп пригрозил Ирану «полноценным наступлением», если сделки не будет.

В тот же день Сенат США проголосовал за продвижение резолюции, запрещающей президенту Дональду Трампу отдавать приказы о новых ударах по Ирану, «бросив вызов» Белому дому, пишет The Washington Post.

Газета обратила внимание на то, что принятие резолюции 50 голосами «за» при 47 – «против», стало возможно после того, как четыре республиканца присоединились к демократам. Это «стало первым шагом к тому, чтобы заставить Трампа прекратить войну, которую конгресс не санкционировал».

«С начала войны демократы провели голосование по семи аналогичным резолюциям, и все они провалились. Но несколько сенаторов-республиканцев, которые сначала голосовали против, изменили свое мнение по мере затягивания военных действий», - говорится в статье.

Однако агентство Reuters отметило, что это было всего лишь процедурное голосование, и, прежде чем резолюция вступит в силу, она должна быть одобрена Палатой представителей, возглавляемой республиканцами. Также документ должен набрать две трети голосов как в нижней, так и в верхней палатах парламента, чтобы преодолеть ожидаемое вето Трампа.

Голосование в Сенате США «отражает усиливающееся политическое беспокойство по поводу конфликта, который наносит финансовый ущерб американцам», констатирует Bloomberg.

«Сенатор от штата Луизиана Билл Кэссиди, чья попытка переизбраться была сорвана президентом Дональдом Трампом, присоединился к трем другим сенаторам-республиканцам, проголосовавшим за преодоление вето и переход к окончательному голосованию по резолюции о прекращении боевых действий. Кэссиди впервые поддержал эту инициативу, и это свидетельствует о том, что кампания Трампа по его дискредитации дала ему возможность открыто выступать против президента», - отмечается в статье.

В свою очередь газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила о том, что изначальной целью операции США в Иране было желание вернуть к власти бывшего президента страны Махмуда Ахмадинеджада, чтобы добиться «более сговорчивого руководства».

Однако этот план провалился, так как Ахмадинеджад был ранен в первый же день войны и «разочаровался в плане смены режима». С тех пор его никто не видел на публике, и его нынешнее местонахождение и состояние неизвестны, говорится в статье.