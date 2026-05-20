Депутат ЕП подарил Каллас наклейку с «балтийской чихуахуа»

Депутат Европарламента от Латвии Рихардс Колс передал главе европейской дипломатии Кае Каллас наклейку с изображением чихуахуа на фоне флагов стран Балтии.

Об этом сообщает портал Euractiv.

Инцидент произошёл во время паузы на пленарном заседании Европарламента.

«Колс украдкой передал записку Каллас во время паузы в ходе пленарного заседания», — говорится в публикации Euractiv.

Позже в офисе латвийского депутата пояснили, что речь шла о наклейке с «балтийской чихуахуа».

На изображении была собака на фоне государственных флагов Латвии, Литвы и Эстонии.

Как отмечает издание, подобные образы ранее использовались в политическом контексте региона для подчёркивания статуса небольших государств.