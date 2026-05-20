Каллас подарили наклейку с «балтийской чихуахуа»

Необычный подарок получила глава европейской дипломатии Кая Каллас: латвийский депутат Европарламента Рихардс Колс преподнес ей наклейку с изображением так называемой «балтийской чихуахуа» на фоне флагов Литвы, Латвии и Эстонии. Об этом необычном подношении рассказало издание Euractiv, на которое ссылается РИА «Новости».

«Колс... украдкой передал записку... Каллас во время паузы в ходе пленарного заседания. Офис латыша впоследствии объяснил, что это была наклейка с «балтийской чихуахуа»», – говорится в публикации.

Уточняется, что страны Прибалтики нередко сравнивают с маленькими собаками из-за их относительно небольших территорий.

По словам Колса, Каллас, родом из Эстонии, способна оценить этот шутливый жест, так как и сама ранее сталкивалась с подобными сравнениями в адрес стран Балтии.

Ранее в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила Каю Каллас с Гретой Тунберг и заявила, что ее фигура вызывает недоумение даже среди европейских политиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас выступила с инициативой расширить зону действия военно-морской миссии ЕС Aspides на Ормузский пролив. До этого Рихардс Колс потребовал отменить визит президента ПА ОБСЕ Пии Каумы в Грузию, назвав его «катастрофическим».