Эксперт объяснила неожиданный жест Путина в Пекине

Не стоит искать глубинной подоплеки и скрытых сигналов в том, что президент России Владимир Путин снял пиджак перед тем как сесть в машину во время своего визита в Китай. Об этом заявила aif.ru эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачева.

Ранее видеозапись с президентом России Владимиром Путиным, снимающим пиджак перед тем, как сесть в машину, стала вирусной в китайских соцсетях. И, по данным СМИ, уже набрала десятки миллионов просмотров. Китайские интернет-пользователи расценили жест Путина как сигнал о том, что он чувствует себя в Китае раскованно и свободно, «как дома».

Однако эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачева уверена, что в этом жесте нет глубинной дипломатической подоплеки.

«Я полагаю, что Путин сделал это для своего комфорта, чтобы немного отдохнуть в автомобиле и с новыми силами продолжить последующие мероприятия. Это просто рабочий момент, который случайно попал в объективы многочисленных камер», — пояснила она.

Эксперт отметила, что в ослаблении дресс-кода российского лидера нет ничего «из ряда вон выходящего с точки зрения делового этикета», а причиной ажиотажа стал беспрецедентный мировой интерес к этому визиту.