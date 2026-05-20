Си Цзиньпин дал торжественный прием в честь визита Путина

Председатель КНР Си Цзиньпин дал в Пекине торжественный прием в честь визита в Китай российского президента Владимира Путина. Российский лидер находится в Китае с официальным визитом.

Протокольные переговоры уже завершились, лидеры выступили с заявлениями по их итогам. После торжественного приема - дипломатическая практика не обязывает к ним в случаях официального, а не государственного визита, поэтому это знак особой чести - руководители России и Китая пообщаются неформально за чаем, что станет важнейшей по наполнению составляющей визита.

Торжественный прием, как и визит Путина в целом, приурочен к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Сегодня Москва и Пекин продлили его действие.