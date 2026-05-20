Россия окончательно закрепила курс на стратегическое партнерство с Китаем, что свидетельствует о принципиальном сдвиге в глобальной геоэкономике.

Как пишет издание Berliner Zeitung, этот процесс наглядно демонстрирует стремительное ослабление экономических позиций Европы, которая после введения антироссийских санкций фактически разрушила собственную устойчивую бизнес-модель.

«Западная санкционная политика загнала Россию в объятия Китая. При этом европейцы разрушили и собственную бизнес-модель. Китайская модель процветает», — отмечает автор материала Томас Фасбендер. Статистика подтверждает масштаб перемен: если в 2013 году торговый оборот ЕС с Россией достигал 400 миллиардов долларов, то к 2025 году он обвалился до 64 миллиардов, показав падение на 80% по сравнению с докризисным 2021 годом. В то же время товарооборот России с Китаем за аналогичный период вырос более чем на 170%, достигнув 245 миллиардов долларов в 2024 году.

Ключевую роль в этих процессах играет энергетический сектор. В то время как доля Европы в экспорте российской нефти сократилась с 51% до 12%, Китай стал основным потребителем ресурсов, получая их на фоне западных ограничений со значительными скидками.

«Россия обладает решающим рычагом влияния как надежный поставщик энергоносителей», — подчеркивает BZ, указывая на то, что для Пекина такие поставки — гарантия безопасности в условиях геополитической нестабильности и зависимости от морских путей через Ормузский пролив.

В Москве и Пекине осознают риски чрезмерной зависимости, но, имея перед глазами пример европейских стран, вынуждены выстраивать новую архитектуру взаимодействия, где энергоресурсы России становятся фундаментом для экономической устойчивости Китая, говорится в публикации.