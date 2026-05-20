Германию предупредили об исходящей от Китая опасности

Германии пора перестать восхищаться успехами Китая на европейском рынке, так как в противном случае она столкнется с деиндустриализацией, сравнимой с той, которую пережили США четверть века назад. Такие выводы, как сообщило The Guardian, сделали эксперты Центра европейских реформ (CER).

По их словам, настало время всерьез говорить о «Китайском шоке 2.0». Первый имел место 25 лет в США, когда всплеск дешевого китайского импорта опустошил города на американском Среднем Западе. В центре обратили внимание, что профицит торгового баланса Китая с Германией удвоился в период с 2024 по 2025 год, увеличившись с 12 миллиардов долларов до 25 миллиардов. Это обернулось торговым дисбалансом в 94 миллиарда долларов. Это означает, что ведущая экономика Евросоюза рискует повторить судьбу США, где «Китайский шок 1.0» привел не только к потере до 2,5 миллионов рабочих мест, но и к росту числа случаев добровольного ухода из жизни, разводов и наркомании.

Эксперты предупредили, что в настоящее время под угрозой находятся немецкие города, известные автомобилестроением и машиностроением, таких как Вольфсбург и Штутгарт. Германию центр критикует за нерешительность в ситуации, когда Китай уже отвоевал значительную часть немецкой промышленности.

В CER также обратили внимание, что сегодня Пекин реализует проект «10 000 маленьких гигантов», который направлен конкретно против немецкого среднего бизнеса.

В такой ситуации Берлину советуют перейти в наступление и поддержать Париж в его борьбе с продвижением Китая на европейские рынки.

По данным Федерального статистического управления ФРГ, в I квартале 2026 года Германия столкнулась с падением занятости на 486 тысяч человек, или на 1,1 процента, если сравнивать с IV кварталом 2025 года.