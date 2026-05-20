Словакия поддержала вступление Украины в ЕС

Словакия поддерживает вступление Украины в Евросоюз (ЕС), однако выступает против ее членства в НАТО.

Об этом заявил глава словацкого МИД Юрай Бланар, передает РИА Новости.

«Мы как соседи заинтересованы в демократическом, процветающем и безопасном партнере» — сказал Бланар.

Он подчеркнул, что сейчас дискуссия о членстве Украины в НАТО не ведется.

«У Словакии немного иное мнение о членстве Украины в НАТО, мы против этого», — подчеркнул министр.

Ранее президент республики Петер Пеллегрини заявил, что Словакия поставляет Украине миллионы единиц боеприпасов и готова нарастить объемы этих поставок в будущем. По его словам, благодаря значительным инвестициям в развитие оборонно-промышленного комплекса Словакия смогла стать одним из главных производителей боеприпасов в рамках НАТО.