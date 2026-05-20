Зеленский нашел новых переговорщиков на место США

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Британии, Франции и Германии с просьбой возглавить мирные усилия по урегулированию конфликта с Россией вместо США. Об этом пишет газета The Telegraph.

По данным источников издания, Зеленский видит потенциал в «возрождении» так называемого формата E3, неформального альянса в сфере безопасности, в который входят Великобритания, Франция и Германия.

Киев считает, что переговоры при посредничестве США исчерпали себя, поскольку Дональд Трамп все больше отвлекается на войну с Ираном. Как пишет газета, привлечение Британии, Франции и Германии к переговорам – одна из инициатив, проводимых президентом Украины для укрепления роли Европы за столом переговоров.

18 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры России, США и Украины в настоящее время находятся на паузе. До этого замглавы МИД РФ Михаил Галузин подчеркнул, что Россия не получала от Украины сигналов по поводу возобновления переговоров по мирному урегулированию.